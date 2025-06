Agut (Cirsa) afirma que la seva sortida a borsa serà a la Borsa de Barcelona

BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -

El president executiu de Cirsa, Joaquim Agut, ha afirmat que la sortida a borsa de la companyia serà a Barcelona: "Tocarem la campana a la Borsa de Barcelona", i ha dit que està tot preparat per a aquest moviment.

"Comuniquem al mercat la nostra decisió de sortir a borsa el 18 de juny, per la qual cosa seria lògic debutar, aproximadament, un mes més tard, potser una mica abans", ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

Preguntat per si tenen com a objectiu entrar a l'Ibex, ha augurat una bona sortida a borsa i ha defensat uns resultats financers sòlids: "Per capitalització borsària, estarà prop d'aconseguir-ho i confiem que ho podrem aconseguir més endavant".

CAPTAR 460 MILIONS

Cirsa va anunciar la seva intenció de sortir a borsa amb l'objectiu de captar en total 460 milions d'euros per accelerar l'estratègia de creixement i enfortir la seva estructura de capital mitjançant la reducció del palanquejament, a més de cobrir impostos.

Així, en l'objectiu de captació s'inclou una oferta de venda d'aproximadament 60 milions d'euros destinada únicament a cobrir impostos i altres despeses associades amb la reestructuració de les participacions dels directius.