Aguirre nega haver animat a tallar el trànsit en la manifestació de dissabte a Ferraz

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha negat haver animat els assistents a la manifestació de dissabte a tallar el trànsit davant la seu nacional del PSOE al carrer Ferraz de la capital madrilenya.

"Jo volia dir que ens uníssim als de la vorera de davant, i aleshores vaig dir, seria bo tallar el trànsit o alguna cosa així, però el que volia dir era que travesséssim", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Aguirre ha assegurat que en la protesta "hi havia més caps que indis, n'hi havia 28 d'això que en diuen lleteres", en referència als furgons policials, i ha defensat que l'acte no era una manifestació, sinó una convocatòria organitzada a través de les xarxes socials.

Unes 250 persones, segons la Delegació del Govern central, es van concentrar dissabte per segon dia consecutiu davant la seu socialista per protestar per l'acord del PSOE amb ERC i la futura llei d'amnistia de cara a la investidura del candidat a la presidència, Pedro Sánchez.

La concentració, que va arrencar cap a les 19 hores, va provocar que els efectius de la UIP de la Policia Nacional acordonessin la zona després que Aguirre suposadament va animar els manifestants a tallar el trànsit mentre xiulaven i cantaven "llibertat".