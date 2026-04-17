AgroBank Tech Digital INNovation inicia l'acceleració de 15 start-ups

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El programa d'innovació oberta AgroBank Tech Digital INNovation ha iniciat l'acceleració de 15 start-ups per promoure la digitalització i sostenibilitat del sector agroalimentari, informa CaixaBank en un comunicat aquest divendres.
L'objectiu del programa, que fa en col·laboració amb el Ministeri d'Agricultura, és "respondre als desafiaments agroalimentaris d'avui amb solucions del demà" impulsant noves empreses tecnològiques centrades en la transformació digital del camp i del sector agroalimentari.
Les start-ups guanyadores començaran un programa d'acceleració i una formació executiva especialitzada a càrrec de l'EAE Business School, amb l'objectiu d'accelerar la digitalització agroalimentària i reforçar la seguretat i sostenibilitat en tota la cadena de valor.
En total, la convocatòria del programa ha rebut 196 candidatures, que donaven resposta a la necessitat d'una optimització més gran dels recursos naturals i energètics.
Les start-ups seleccionades ofereixen solucions amb dispositius guardians per registrar la temperatura dels animals, robòtica amb visió artificial i drons, reg de precisió, apps amb intel·ligència artificial o biosolucions agrícoles, entre d'altres.