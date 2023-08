AgroBank finança el sector agroalimentari amb 13.464 milions el primer semestre de 2023

Engega el préstec Agroinversió per "pal·liar la disminució d'ingressos" per la sequera

AgroBank, divisió especialitzada en el sector agroalimentari de CaixaBank, ha finançat al conjunt de la cadena agroalimentària amb 13.464,4 milions d'euros el primer semestre de 2023, un 3,1% més que al mateix període de l'any anterior.

En un comunicat aquest dilluns, l'entitat ha explicat que compta amb més de 1.150 oficines agro, "la major xarxa de sucursals especialitzades i amb presència en totes les províncies" i amb un equip de més de 3.000 gestors especialitzats.

El director d'AgroBank, Jaime Campos, ha assegurat que aquest creixement reflecteix el "ferm compromís" de l'entitat amb el sector agroalimentari espanyol, la qual cosa considera, una peça clau de l'economia del país, en les seves paraules.

Campos ha assenyalat que el primer semestre ha estat marcat per les pèrdues que els clients de la companyia estan patint com a conseqüència de la sequera, i ha afegit que per aquest motiu s'estan duent a terme "iniciatives de finançament amb condicions preferents per ajudar a combatre la disminució d'ingressos".

AgroBank ha recordat que els seus serveis estan "adaptats a les necessitats dels agricultors, ramaders, sector pesquer o cooperativistes" i que compten amb assessorament no només amb el suport financer, sinó també amb la planificació conjunta, l'ajuda a la formació i l'especialització.

PRÉSTEC CONTRA LA SEQUERA

Al primer semestre de 2023, AgroBank ha engegat el préstec Agroinversió, "amb condicions preferents, per pal·liar la disminució d'ingressos provocada per episodis de sequera".

Aquest préstec permet als clients retornar els diners "en terminis de temps més amplis" i té una carència opcional d'un any, ampliable fins a quatre anys en cas de pèrdua total en cultius llenyosos.

A més, l'entitat ha recordat que al març es va engegar la campanya de la PAC 2023 per "facilitar la tramitació de les ajudes" i avançar la quantia de les mateixes, per la qual cosa agricultors i ramaders poden disposar dels fons de manera anticipada.

Per a la gestió d'aquests préstecs, AgroBank disposa de 7.000 milions d'euros en finançament preconcedit.

AgroBank també ha remarcat que desenvolupa "projectes per mantenir la xarxa rural, fomentar la diversitat i impulsar la sostenibilitat i la innovació del sector".