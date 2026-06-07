Agro.- La XVI fira 'Reus viu el vi' rep més de 13.500 visitants

CAMBRA DE REUS - TJERK VAN DER MEULEN
TARRAGONA 7 juny (EUROPA PRESS) -
La XVI fira 'Reus viu el vi', dedicada a les D.O. de la Cambra de Reus, ha acabat aquest diumenge després de rebre més de 13.500 visitants en tres dies, 1.000 més que l'any passat, informa la Cambra en un comunicat.
El president de la Cambra, Mario Basora, ha destacat la fira com a plataforma de promoció dels vins i els vermuts del zona: "Hem tornat a aconseguir posar en valor un dels sectors més destacats del nostre territori, el vitivinícola".
És una iniciativa de la Cambra amb suport de l'Ajuntament de Reus, l'Agència Reus Promoció i el patrocini de Vermuts Miró.