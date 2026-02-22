Vox afirma que Catalunya és focus d'"una de les crisis sanitàries més greus" per la PPA

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -
El diputat de Vox al Parlament Rafael Villafranca ha reclamat al Govern que garanteixi la protecció del sector porcí enfront de la Pesta Porcina Africana (PPA) i ha afirmat que Catalunya s'ha convertit en el focus d'"una de les crisis sanitàries més greus que ha afrontat el sector agroalimentari espanyol en les últimes dècades".
En un comunicat aquest diumenge, Villafranca ha criticat la gestió de la situació perquè "evidencia la falta de previsió, transparència i control per part del Govern".
Ha afegit que la seva formació és la "única que està defensant al sector porcí català enfront d'aquesta amenaça" i que han exigit que s'investigui a fons l'origen del brot i que es rendeixin comptes sobre possibles fallades en els protocols de seguretat.