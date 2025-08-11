El vermut Casals de Família Torres obté la medalla d'or en l'ISC 2025

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El vermut Casals de Juan Torres Master Distillers ha obtingut la medalla d'or en el concurs International Spirits Challenge (ISC) 2025, impulsat pel grup editorial britànic Agile Media, informa Família Torres en un comunicat aquest dilluns.
El jurat ha destacat les "riques notes de fruita seca i subtils matisos que evoquen el tradicional puding nadalenc" del vermut, així com el perfil equilibrat, l'harmonia de botànics presents en nas i l'agradable gust.
Casals és un vermut vermell dolç que destaca per ser l'únic que incorpora la varietat ancestral de raïm Selma, recuperada per Família Torres com a part del projecte que va engegar fa 40 anys per preservar el patrimoni vitícola català.