Agro.- La verema de la DO Penedès (Barcelona) d'aquest any collirà un 100% de raïm ecològic

BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
La verema d'aquest any de la Denominació d'Origen (DO) Penedès (Barcelona) serà 100% ecològica, ja que tot el raïm que es recollirà ha fet servir tècniques agrícoles i s'ha elaborat de manera ecològica.
Amb aquesta fita, la DO Penedès serà "la primera denominació d'origen vitivinícola del món" a aconseguir ser 100% ecològica, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
Així, l'organització agrícola ha aconseguit "un dels grans objectius" que s'havia marcat en el seu pla estratègic 2021-2030.
El president de DO Penedès, Joan Huguet, ha valorat que el territori "ha de continuar oferint raïm d'alta qualitat" malgrat les condicions meteorològiques adverses dels últims anys, com la sequera.
"Més de 2.700 anys d'herència vitivinícola ens han servit per adaptar-nos a cada moment de la història. Ara cal tornar a la vinya, escoltant-la i respectant-la per seguir fent vins excel·lents", ha afegit.