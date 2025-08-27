UP demana parar el concurs per regularitzar els terrenys agrícoles de Gallecs (Barcelona)

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha organitzat aquest dimecres al matí una protesta simbòlica amb tractors per demanar a la Generalitat que pari el concurs de l'Incasòl per regularitzar els terrenys agrícoles de l'Espai Rural de Gallecs (Barcelona).
En un comunicat, el sindicat ha argumentat que les explotacions agràries "tenen dret a diversificar els cultius i mètodes de producció per adaptar-se a les condicions del mercat, del medi ambient i de les particularitats de cada cas".
"Un dret que xoca frontalment amb l'obligatorietat d'optar únicament per la producció ecològica que planteja el pla, alhora que pot afectar molt negativament a la viabilitat econòmica de les finques d'aquesta zona", ha afegit.