Uns 500 tractors tiren palla i regalen pomes davant la Generalitat a Girona

GIRONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Els pagesos han xifrat en uns 500 els tractors concentrats davant la Delegació de la Generalitat a Girona al voltant de les 11.30 hores d'aquest dimarts, on han tirat uns 200 quilos de palla i han regalat mitja tona de pomes.

L'acció s'emmarca en les protestes convocades per a aquest dimarts 6 de febrer per reclamar la simplificació de la burocràcia, la "reciprocitat" en les importacions i uns preus adequats als costos.

També han llegit un manifest i una representació dels congregats ha entrat a l'edifici per lliurar-lo a un representant de la Generalitat.

Segons el document consultat per Europa Press, el sector pateix una "crisi complexa" i està --textualment-- en perill pels preus de les matèries primeres i l'energia, a més de la burocràcia europea.

Han exigit la "flexibilització" de la política agrària comuna (PAC), la simplificació de la normativa, que els països importadors estiguin subjectes a les mateixes normes, més agilitat en els ajuts i la modificació de les mesures plantejades pel Govern davant la sequera.

"No ens escolten, no ens fan cas", han criticat, i han defensat que són imprescindibles per a la societat.