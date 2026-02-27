Unió de Pagesos revalida la seva victòria en les eleccions agràries amb un 47% de vots

El vot nul comanda per Revolta Pagesa ha ascendit a un 19,78%
BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha revalidat la seva victòria en les eleccions agràries després d'aconseguir un 47,02% dels vots (4.417), la qual cosa li permet obtenir la majoria en la Taula Agrària, segons els resultats anunciats aquest divendres en roda de premsa per la secretària general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Cristina Massot, que ha dit que la participació ha estat d'un 54,78% (11.709 vots), la més elevada dels últims 10 anys.
Unió de Pagesos ja va guanyar els anteriors comicis, celebrats el 2021 i en format exclusivament electrònic, com l'organització més votada; en aquesta ocasió revalida la victòria, seguida de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), amb el 30,04% (2.822 vots), l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya (Asaja), amb el 10,59% (995), l'Assemblea Pagesa de Catalunya, amb un 5,25% (494), i Unió de Petits Agricultors, amb un 1,89% (178).
Aquesta edició ha estat marcada per l'expansió de la pesta porcina africana (PPA) fora del radi inicial, l'acord comercial entre la Unió Europea (UE) i el Mercosur, i la crisi del relleu generacional i, quant a les organitzacions, l'Assemblea Pagesa va estrenar presència, mentre que Revolta Pagesa va decidir no presentar-se i durant setmanes va demanar el vot nul, que en els comicis ha ascendit a un 19,78%.
TERRITORIS
UP s'ha imposat en 8 demarcacions mentre que JARC ha guanyat en la de Lleida; per comarques, UP ha estat la triumfadora a l'Alt Camp, l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, l'Anoia, l'Aran, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Llobregat i el Baix Penedès.
També ha guanyat al Berguedà, la Conca de Barberà, el Garraf, la Garrotxa, el Gironès, el Lluçanès, el Maresme, el Moianès, el Montsià, la Noguera, Osona, el Pla d'Urgell, el Pla de l'Estany, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Ripollès, la Segarra, la Selva, el Solsonès, el Tarragonès, la Terra Alta, l'Urgell i el Vallès Occidental.
JARC ha guanyat al Barcelonès, la Cerdanya, les Garrigues, el Pallars Jussà, i el Segrià, mentre que al Pallars Sobirà i al Vallès Oriental ha estat Asaja la vencedora.