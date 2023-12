Unió de Pagesos presenta al·legacions a 65 projectes eòlics i solars l'any 2023

TARRAGONA, 28 des. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Unió de Pagesos ha presentat al·legacions a 55 projectes fotovoltaics i a 10 d'eòlics l'any 2023 en el marc de la seva voluntat de "preservació del sòl agrari", informa en un comunicat d'aquest dijous.

També han interposat 36 recursos d'alçada davant la Secretaria d'Acció Climàtica de la Generalitat per falta de les "mesures compensatòries adequades" i quatre més davant la Secretaria d'Estat d'Energia contra línies de molt alta tensió (MAT).

El sindicat ha reiterat la seva aposta per la "proximitat de la producció elèctrica d'origen renovable als centres de consum" i per l'autoconsum.

Ha lamentat el "retard" del pla territorial sectorial per al desenvolupament de les energies renovables a Catalunya (Plater) i ha tornat a exigir compensacions per a les zones rurals que generin energia per a altres zones amb un consum més elevat.

També ha insistit a activar oficines comarcals de transició energètica i ha criticat que "es continuïn tramitant i aprovant projectes" sense el pla.