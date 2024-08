Unió de Pagesos demana reunir-se amb el Govern per abordar la població d'ossos al Pirineu

LLEIDA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Unió de Pagesos ha demanat una reunió urgent amb el nou Govern perquè activi "mesures realistes de prevenció i seguretat" per controlar la població d'ossos al Pirineu.

Segons ha informat en un comunicat aquest dimecres, els agricultors catalans viuen una "greu situació" per culpa dels atacs d'ossos a ramats en municipis com Alins o Garòs (Lleida).

Per al sindicat, la Generalitat no està fent "una gestió eficient" per protegir l'activitat agrària, ja que al seu judici no hi ha recursos suficients per fer front a l'actual població d'ossos.

Unió de Pagesos ha recordat que va abandonar al juny els grups de treball per a la coexistència de l'os i el llop en protesta per la "mala gestió" de l'Administració, i ha anunciat que planeja protestes a la tardor.

També ha demanat a la ciutadania que valori del sector, ja que "representa una activitat econòmica important" per a les comarques de muntanya.