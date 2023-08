Unió de Pagesos demana que el pagès guanyi més de 0,60 euros el quilo de raïm per la sequera

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha assegurat que els agricultors haurien de rebre per sobre de 0,60 el quilo de raïm, tenint en compte les despeses extraordinàries provocades per la sequera, segons un comunicat d'aquest dimarts.

El sindicat ha destacat que hi ha finques de la varietat Chardonnay que tindran unes produccions molt escasses, en les seves paraules, algunes entre 2.000 i 3.500 quilos per hectàrea, "quan en un any sense els efectes greus de la sequera poden arribar a 7.000 o 8.000 quilos per hectàrea".

A causa del "poc desenvolupament de les vinyes", hi haurà viticultors que colliran a mà per evitar que la màquina trenqui els sarments i no quedin brots per poder-la podar a l'hivern, fet que implicarà més despesa i temps i "no es compensarà amb el preu en origen que les empreses pagaran".

El viticultor "també ha de sumar costos" com el gasoil, tractaments fitosanitaris i poda, que s'han anat realitzant al llarg de l'any, així com el lloguer del transport de raïm des de la finca fins al celler.

Unió de Pagesos ha detallat que aquest any el lloguer és "especialment més car" per la dificultat d'omplir els remolcs enfront de la producció més escassa.