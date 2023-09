Unió de Pagesos acusa d'"opacitat" la Llotja de Reus (Tarragona) amb la fruita seca

TARRAGONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha acusat aquest dimarts d'"opacitat" la Llotja de Reus al mercat d'avellana, ametlla i garrofa a l'hora de determinar les cotitzacions.

El sindicat havia d'assistir tant el dilluns com aquest dimarts a reunions amb la Llotja per avalar les cotitzacions, però ha declinat participar, informa en un comunicat.

Ha afirmat que la Llotja "no pot registrar les operacions mercantils i no queden fixades en cap document les operacions de compravenda" d'aquestes fruites, i ha afegit que va haver d'habilitar una figura legal que les recollís per després fer-les públiques.

Unió de Pagesos ha retret la "passivitat de les administracions, ja que no aplica mesures davant aquesta falta de transparència".

PREVISIONS DE COLLITA

Ha explicat que la sequera dificulten una previsió de la collita d'avellanes, però que aquesta "no passarà de les 3.000 tones" a Catalunya.

Augura una "molt bona previsió" de la collita d'ametlles (superior a les 34.500 tones) i ha previst que la de garrofa serà inferior a la de l'any passat.

COTITZACIÓ

Segons Unió de Pagesos, l'avellana hauria de cotitzar-se com a mínim a 2,5 euros la lliura i no entorn dels 2 euros com indica la Llotja de Reus.

L'augment de la producció d'ametlla en tota Espanya ha fet que els preus baixin de mitjana entre un 25-35%, i el preu de la garrofa també s'ha reduït fins als 38-41 cèntims el quilogram.