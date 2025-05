Unes 3.000 persones protesten a Mont-roig del Camp (Tarragona) contra Lotte

TARRAGONA 3 maig (EUROPA PRESS) -

Unes 3.000 persones han protestat aquest dissabte a Mont-roig del Camp (Tarragona) contra l'obertura d'una planta de Lotte Energy Materials i han plantat els terrenys on es vol instal·lar la fàbrica química, ha informat Revoltes de la Terra en un comunicat.

L'acció, organitzada de forma conjunta per Revoltes de la Terra, Salvem Montroig, Unió de Pagesos i Revolta Pagesa, ha comptat abans amb una marxa lenta per part d'una columna de tractors i diverses columnes d'activistes a peu i amb bicicleta, que s'han trobat als camps.

Amb la plantació han reivindicat "el valor d'una terra que volen habitar i defensar" i la portaveu de Revoltes de la Terra, Marta Roig, ha valorat l'acció i ha afirmat que l'aliança del món de la pagesia, l'ecologisme i la resta de lluites populars és clau.

Des del sindicat Unió de Pagesos, Ton Crusells ha criticat que sembla que al Camp de Tarragona "no hi hagi cap altra manera de viure que no sigui instal·lant polígons industrials" i ha defensat la protecció d'aquest sòl agrari.

El membre de Revolta Pagesa Ramon Rojo, que ha participat en la marxa de tractors, ha explicat que s'han unit a la protesta perquè aquesta fàbrica "envaeix sòl agrari i això repercuteix en el preu".