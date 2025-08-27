Agro.- La UE autoritza els segells Fire Wine i Fire Product per reconèixer la lluita contra incendis

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (Euipo) ha donat llum verda a la creació de les marques Fire Wine Resilient Landscape i Fire Product Resilient Landscape per certificar els cellers i els productors agraris de la UE compromesos amb la gestió de les seves finques per a la prevenció d'incendis forestals actuant com a "tallafocs productius".
La UE ha autoritzat la certificació dos anys després de la presentació de la iniciativa Fire Wine i de la realització d'investigacions per arribar als requeriments de localització i gestió dels conreus per actuar com a tallafocs naturals i productius, informa aquest dimecres el Centre de Ciència i Tecnologia i Forestal de Catalunya (CTFC) en un comunicat.
Fire Wine Resilient Landscape és la marca dirigida a la cadena de valor del vi i Fire Product Resilient Landscape, la marca dirigida a productes primaris com l'oli, els fruiters, la tòfona o les hortalisses, entre altres.
A més, es preveu la possibilitat d'adhesió grupal a les marques, ja sigui via Denominacions d'Origen, agrupacions de viticultors i altres productors o territoris.
La iniciativa s'emmarca en el projecte Fire-Res d'innovació tecnològica i solucions socioecològic-econòmiques, un dels projectes per a la prevenció de grans incendis forestals promoguts per la Comissió Europea com a part de l'European Horizon 2020, coordinat pel CTFC.