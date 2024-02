Tractors tallen la C-14 a Bassella (Lleida) i hi ha marxes lentes en altres cinc vies

LLEIDA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

Un grup de tractors ha tallat aquest divendres a les 20.00 hores la C-14 a Bassella (Lleida) i hi ha marxes lentes que dificulten el trànsit en la C-14 a Solivella (Tarragona), Tàrrega, Ponts-Vilanova de l'Aguda, la C-13 a Castell de Mur i Salàs de Pallars, la N-260 a Gerri de la Sal, la N-230 a Pont de Suert (Lleida) i la C-162 a Urús (Girona).

També hi ha hagut marxes lentes en la L-310 entre les províncies de Lleida i Tarragona i en la C-16, en el túnel del Cadí (Barcelona), i actualment hi ha trànsit lent en aquesta última via entre Berca i Cercs i a Bagà (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació en 'X' recollit per Europa Press.

A més, un grup de tractors ha arribat a Tàrrega (Lleida) aquest divendres sobre les 20.00 hores després d'una marxa lenta per la C-14 que va començar sobre les 17.15 hores.

Aquest és el quart dia consecutiu de protestes dels agricultors, que van començar el dimarts en diferents punts de les carreteres catalanes i van seguir el dimecres i el dijous amb la seva arribada a Barcelona.

Els agricultors preveuen bloquejar dimarts que ve La Jonquera (Girona), Mercabarna (Barcelona) i el Port de Tarragona.