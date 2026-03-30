Torres Brandy Zero Challenge anuncia els finalistes per a la competició 2026

La final se celebrarà el 18 d'abril a Barcelona
BARCELONA, 30 març (EUROPA PRESS) -
Torres Brandy ha anunciat els finalistes locals que competiran en la 4 edició de la Final Global de Torres Brandy Zero Challenge, que se celebrarà a Barcelona el 18 d'abril i que comptarà amb representants de països d'Europa, Àsia i Amèrica per presentar els seus projectes sostenibles.
Les proposades finalistes comprenen des d'iniciatives mediambientals fins a projectes centrats en la comunitat i amb un enfocament creatiu cap a l'economia circular, informa la companyia en un comunicat aquest dilluns.
Els guanyadors locals es reuniran a Barcelona del dijous 16 al diumenge 19 d'abril amb un programa de tres dies de presentacions, tallers i competició, en els quals cada finalista presentarà el seu projecte d'hostaleria sostenible davant d'un panell internacional d'experts.
Als participants se'ls va encomanar presentar projectes capaços de generar un impacte mesurable, ja sigui reduint les emissions de CO2, minimitzant els residus, millorant els sistemes de reciclatge, promovent la inclusió social o abordant desafiaments socioambientals similars.
Els jutges avaluaran les seves candidatures segons quatre criteris clau: la idea, la sostenibilitat, el pla de negoci i el potencial de creixement futur, i el guanyador del concurs global rebrà 30.000 euros per fer realitat la seva visió.
FINALISTES
Entre els finalistes d'aquesta edició, estan Tim Freitag (Bonvivant Cocktail Bistro, Alemanya), Jason Strohan (St Tropez Bistro and Parlor Bar, Canadà), Jaakko Suokas (Pitkän Päivän Ilta, Finlàndia), Jean Trihn (Alquímico Cartagena, Colòmbia) i Lucca De Marco ('Fast food Vegetale Per Il Gran Pubblico', Itàlia).
Els acompanyen Elisa Villareal (Agave Loop, Mèxic), Lauren Ballard (Estats Units), Alberto Díaz (El Patio de Butacas, Espanya), Nicolás Castro (Casa Broterwood, Xile), Paul Aguilar (Himkok, Noruega), Giannis Wang (Hope & Sesame, Xina) i Lottie Barnard (The Rose, Regne Unit).