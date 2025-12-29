Tallades la C-17 i la C-25 a Gurb i Malla (Barcelona) per la tractorada d'Unió de Pagesos

BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
La carretera C-17 a Gurb, en tots dos sentits, i a Malla cap a Ripoll (Barcelona) i la C-25 a Gurb --en els dos sentits-- estan tallades aquest dilluns a la tarda a causa de la tractorada convocada per Unió de Pagesos (UP) per reclamar canvis a la sanitat ramadera i el control de la fauna cinegètica.
Segons informa el Servei Català de Trànsit en un missatge a 'X', recollit per Europa Press, aquestes vies continuen tallades per la manifestació i es fan desviaments senyalitzats.
Uns 400 vehicles han participat a la tractorada d'aquest dilluns: els agricultors han iniciat sobre les 9.30 hores una marxa lenta per "col·lapsar" la C-25, coneguda com a Eix Transversal, partint de Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera i Lleida, i sobre les 12 hores han llegit un manifest a Cervera (Lleida) i Gurb (Barcelona).