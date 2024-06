Agro.- Sergio Solís, del restaurant Ta-Kumi de Màlaga, es proclama millor 'sushiman' d'Espanya

L'esdeveniment ha reunit 700 persones a la Llotja del Mar



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El 'sushiman' del restaurant Ta-Kumi de Màlaga, Sergio Solís, ha estat proclamat guanyador de la tercera edició d'Itamae Balfegó, el concurs de sushi per a professionals a Espanya, informen els organitzadors en un comunicat aquest dilluns.

L'esdeveniment dedicat a la gastronomia i a la cultura japonesa s'ha celebrat a la Llotja del Mar de Barcelona i ha reunit a més de 700 persones, amb la presència de xefs, periodistes, autoritats i professionals del sector.

El jurat estava format per Hideki Matsuhisa (Koy Shunka*), Fabiola Lairet (Robata i Monster Sushi), Yoshikazu Yanome (Kaido Sushi Bar*) i Hugo Muñoz (Ugo Chan*) i ha distingit a Sergio Solís com al millor 'sushiman' d'Espanya en 2024 per "l'excel·lència mostrada en la preparació i presentació del sushi, l'aplicació de tècniques innovadores i el seu domini de l'art culinari japonès".

El segon i tercer lloc han estat per als xefs Brendan Ferrero Cassidy, del restaurant Us-Kuro (Barcelona), i Bastian Fuentes, del restaurant Saisho (Madrid), respectivament.

El vencedor d'aquesta tercera edició, a més d'alçar-se amb el títol de millor 'sushiman', ha guanyat 3.000 euros en metàl·lic, un viatge per a dues persones a Japó i ganivets japonesos; entre altres obsequis.

SET FINALISTES

Els set finalistes que han competit en el certamen han estat: Lucas Baturone d'Hotaru (València), Maher Al Dali de Kinu (Sevilla), Nacho Dayas de Kitsuné (Barcelona), Brendan Ferrero Cassidy d'Us-kuro (Barcelona), Bastian Fuentes de Saisho (Madrid), Sergio Solís de Ta-Kumi (Màlaga), Tadayoshi Motoa de Toki (Madrid) i un vuitè, Rafael Carrasco de Kabuki Gran Canària (Las Palmas), que finalment no ha pogut participar per raons mèdiques.

Amb motiu de l'esdeveniment, la Llotja de Mar ha acollit tallers interactius, classes magistrals impartides per xefs reconeguts i exhibicions de productes, i entre els assistents es trobava la nova Cònsol General de Japó a Barcelona, Akiko Shikata.