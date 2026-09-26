Romain Fornell, nou ambaixador de Maison Pommery a Espanya

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
El cuiner Romain Fornell ha estat nomenat aquesta setmana ambaixador de Maison Pommery a Espanya, durant una trobada a Barcelona que va reunir a mig centenar de representants del món empresarial, gastronòmic i social.
A l'acte al Azul Rooftop Barceloneta van assistir el president de la Maison Pommery, de Paul-François Vranken, i el cap de celler, Clément Pierlot, informen els organitzadors en un comunicat.
La companyia francesa s'uneix amb aquest nomenament a un xef d'origen francès vinculat a Barcelona des de fa més d'un quart de segle, i aquesta vinculació tindrà continuïtat a Espanya a través de diferents iniciatives, i Fornell acompanyarà a Pommery en esdeveniments diversos.
Maison Pommery, fundada a Reims (França) en 1836 i creadora del primer champagne brut el 1874, celebra aquest any el seu 190 aniversari.
Fornell és cofundador i copropietari de Groupe Goût Rouge, que reuneix 8 restaurants a Barcelona com Caelis (Estrella Michelin), Azul Rooftop Barceloneta i La Plassohla, i dona feina a més de 250 persones; és també director culinari de Lapérouse (París), director gastronòmic de l'Hostal de la Gavina a S'Agaró (Girona) i membre del comitè executiu de Barcelona Global.