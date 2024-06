Revolta Pagesa es constitueix com a Gremi i manté els talls a la frontera fins al dimarts

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El col·lectiu Revolta Pagesa ha decidit aquest dilluns en assemblees constituir-se com a Gremi de la Pagesia catalana i mantenir els diferents talls a la frontera catalana amb França fins a aquest dimarts a les 10 hores.

Segons ha explicat la portaveu de Revolta Pagesa, Ingrid Pou, en declaracions als mitjans a La Jonquera (Girona), l'objectiu de constituir-se com a gremi és diferenciar-se de "qualsevol sindicat o organització empresarial".

"Sempre ens havien comentat que no érem prou representatius i que no estàvem constituïts. Moltes administracions no li donaven (a Revolta Pagesa) la importància suficient", ha detallat.

El gremi vol "anar molt més allà de qualsevol idea política" i neix amb vuit socis del gremi, un per cadascuna de les vaguerías catalanes.

Els simpatitzants de Revolta Pagesa estan reunits als punts fronterers de La Jonquera, Coll d'Llauris, Puigcerdà (Girona), La Seu d'Urgell i Bossòst (Lleida), junt amb altres agricultors de l'Estat i francesos.