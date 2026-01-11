Agro.- Revolta Pagesa aborda en assemblees si desbloqueja carreteres rera les propostes d'Ordeig

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
El representant de Revolta Pagesa Jordi Ginebreda ha dit que abordaran en assemblees si desbloquegen les carreteres que mantenen tallades a Catalunya, després de les propostes que els ha fet aquest diumenge per la tarda el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, davant de l'acord UE-Mercosur.
Ho ha declarat als periodistes a Bàscara (Girona), on ell i altres representants del sector agrari i ramader s'han reunit amb el conseller.
"DECEBUTS AMB EL GOVERN ESPANYOL"
Ginebreda ha afirmat que estan decebuts amb el Govern central perquè no se senten atesos per ell malgrat ser els qui han de representar-los davant de Brussel·les: "No ens ha volgut escoltar", i ho ha contrastat amb la Generalitat perquè sí els escolta, via Ordeig.
"Ens ha transmès el que ell sent i el que ell creu sobre com s'han d'encaminar les actuacions i com s'ha de defensar el sector", ha explicat sobre la reunió d'aquest diumenge.
Després d'escoltar-lo, ho debatran en assemblees: "Decidirem com encararem els propers dies i si realment deixem els talls, si els desconvoquem i si ens anem a casa contents perquè hem aconseguit alguna cosa o no".
"Això ho decidirem entre tots. I ens veiem als carrers", ha afegit el representant de Revolta Pagesa.
ÒSCAR ORDEIG
Just abans d'aquestes declaracions, Ordeig ha dit als periodistes que s'ha compromès amb el sector a una reunió extraordinària aquesta setmana vinent per a "un front comú" amb les organitzacions del sector, en què es decideixi com reaccionar davant de l'acord UE-Mercosur i com defensar davant del Govern central i la UE el que es decideixi.
Per això, Ordeig els ha demanat "sisplau" aixecar els talls de carreteres per treballar en aquest front comú, treballant per al futur del sector.