Agro.- Reobertes la C-17 i la C-25 a Gurb (Barcelona) després de la tractorada d'Unió de Pagesos

BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
Les carreteres C-17 i C-25 a Gurb (Barcelona) s'han reobert després de la tractorada d'Unió de Pagesos (UP) que s'ha dut a terme aquest dilluns a la tarda.
Segons informa el Servei Català de Trànsit en un missatge a 'X', recollit per Europa Press, la situació està "normalitzada" en aquestes dues vies, a causa que ja no hi ha afectació per les manifestacions.
Uns 400 vehicles han participat aquest dilluns en la tractorada: els agricultors han iniciat sobre les 9.30 hores una marxa lenta per "col·lapsar" la C-25, coneguda com a Eix Transversal, partint de Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera i Lleida, i sobre les 12 hores han llegit un manifest a Cervera (Lleida) i Gurb (Barcelona).