Un ramader de Girona afectat per la DNC: "El treball de tres generacions està en perill"

GIRONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Jordi Cros, un ramader que ha hagut de vacunar als seus més de 450 vaques de llet perquè estan a cinc quilòmetres d'un focus de dermatosis nuclear contagiosa (DNC) que es va detectar a Peralada (Girona), ha criticat la gestió de la malaltia: "El treball de tres generacions està en perill".
En declaracions a Europa Press, ha recordat com el primer cas de DNC detectat a Catalunya va deslligar "la confusió i la desinformació" durant dies pels grups de Whatsapp dels agricultors de la zona al no existir suficient informació sobre els contagis i la campanya de vacunació.
En aquest sentit coincideix la ramadera Marta Reixach, responsable de la cura de 400 vaques d'engreix d'una granja de Borrassà, on s'ha vacunat a tots els animals en estar a 17 quilòmetres del focus de Castelló d'Empúries (Girona): "Tot el que sabem és per Unió de Pagesos, falta informació".
Per a Lluís De la Cámara, responsable de 65 vaques de producció de carn a Agullana (Girona), a la frontera entre diversos radis, la comunicació de la Generalitat no ha estat l'encertada en un context de crisi com l'actual, ja que els han faltat dades per poder estar més tranquils.
"Ara totes les vaques i els vedells ja estan vacunats, però... I si surt un cas a la granja? Seguim en alerta i nerviosos", ha confessat aquest últim agricultor, que ha agraït al sindicat que hagi vehiculat tota la informació.
PROCÉS DE VACUNACIÓ
Cros també ha lamentat que el procés de vacunació de la seva granja es va retardar unes hores per l'excés de burocràcia que el veterinari va haver d'emplenar per poder subministrar els vials: "En moments de crisi no podem actuar així".
En el cas de Reixach, de la vacunació es va encarregar el veterinari de referència de l'explotació, mentre que ella cada dia s'ocupa de tirar insecticida a animals i instal·lacions, així com de desinfectar tots els vehicles que entren i surt de la finca.
"Tenim la granja tancada i l'alarma sempre endollada per controlar qui entra i qui surt, abans teníem tot el recinte obert", ha detallat.
CANVIS EN L'OPERATIVA
Quant a l'operatiu, Cros ha lamentat que hi ha hagut una petita disminució de la producció, la qual cosa els farà facturar menys, encara que ha apuntat a un futur esperançador: "Tirarem endavant. Hem vacunat a totes les vaques i no mostren cap símptoma, però la intranquil·litat continua".
Per la seva banda, Reixach ha lamentat que l'operatiu se'ls ha complicat i encarit una mica, ja que abans el pinso ho compraven a Castelló d'Empúries, i ara l'hi porten de Moià (Barcelona), que està a 150 quilòmetres.
Per De la Cámara, l'únic canvi que han notat després d'administrar els vials ha estat l'estat d'ànim i l'energia dels animals, que actualment es troben més "desganats" de l'habitual.
GENERALITAT: TREBALL COORDINAT
Hi ha 18 focus de la malaltia declarats a Catalunya, 17 a l'Alt Empordà i un al Gironès (Girona), per la qual cosa hi ha dos radis d'afectació, a més d'un tercer pels casos detectats en el sud de França.
La Generalitat defensa que "des del minut zero" ha activat les mesures de protecció necessàries en les explotacions: immobilització d'animals, establiment de radis de restricció, vigilància i vacunació.
Així mateix, assegura que ha treballat ràpidament, amb transparència i de forma coordinada, mantenint reunions diàries amb el sector, així com amb els alcaldes, diputacions, oficines comarcals, departaments afectats i grups polítics del Parlament.