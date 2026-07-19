El Programa de Desenvolupament Rural 2014-22 de Catalunya culmina amb 1.050 milions executats

BARCELONA 19 jul. (EUROPA PRESS) -
El Programa de Desenvolupament Rural 2014-22 de Catalunya ha culminat amb més de 1.050 milions d'euros executats, dels quals 488,7 milions han estat aportats per la Generalitat, informa aquest diumenge en un comunicat la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
El període d'execució es va estendre fins al 31 de desembre de 2025 per l'aplicació de la regla europea n+3, i la Generalitat ha afegit que el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural va aportar 477,7 milions i el Govern, 84,1 milions.
El conseller Òscar Ordeig ha explicat que el desenvolupament rural "és molt més que una política d'ajudes i constitueix una veritable política de país", que està vinculada a la producció d'aliments, la gestió del territori, la preservació del paisatge, la prevenció d'incendis, la innovació i la cohesió territorial.
La Generalitat ha destacat el "alt nivell d'execució aconseguit", ja que el programa ha aconseguit una execució propera al 100% dels recursos disponibles i ha convocat 1.264,55 milions, el 115% del pressupost inicial.
Ordeig ha afegit que les futures polítiques "han de continuar apostant per un desenvolupament rural fort", amb eines adaptades a la realitat dels territoris i que reforcin la competitivitat i accelerin la innovació i el relleu generacional.