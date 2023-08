Poma de Girona preveu una producció "alta" de 88.570 tones de pomes aquest any

GIRONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

Poma de Girona preveu una collita de 88.570 tones de pomes aquest any, la qual cosa mantindrà "alta" la producció de la companyia per tercer any consecutiu, informa en un comunicat d'aquest dijous.

En l'acte d'inici de la primera collita de poma de Girona 2023 a IRTA-Mas Badia, a Canet de la Tallada (Girona), el director d'IRTA-Mas Badia, Joan Bonany, ha explicat que serà "una producció important" malgrat la sequera, i el cuiner Pep Nogué ha afegit que menjar pomes de Girona permet que 80 famílies puguin viure d'elles.

La xifra prevista per aquest any és similar a la de 2022 --88.340 tones-- i preveu ser la tercera més elevada de l'última dècada, que, malgrat la falta d'aigua i a les altes temperatures, tindrà pomes de "bon calibre i alta qualitat".

La poma Golden preveu encapçalar la producció amb 31.740 tones, seguida de la Gala amb 19.240, la Granny Smith amb 14.390 i les varietats vermelles amb 6.030.

La companyia ha superat les 2.000 hectàrees aquest any i, al costat de les altres produccions gironines de poma, produeixen el 33% de les pomes de Catalunya i aproximadament el 20% de tota Espanya.