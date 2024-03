Plataforma Pagesa avisa que seguiran mobilitzats si el Parlament no aprova les seves demandes

Puigcorbé veu "una falta de respecte" que donessin 4 minuts a cada portaveu del sector en el ple



BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

La membre de Plataforma Pagesa Imma Puigcorbé, que ha intervingut aquest dimarts en el ple monogràfic del Parlament sobre l'agricultura, ha avisat que seguiran les mobilitzacions del sector si no s'aproven les seves demandes.

En declaracions a les portes del Parlament després de la primera sessió del ple, ha afegit que és "una falta de respecte molt gran" que Plataforma Pagesa hagi tingut 4 minuts per exposar els problemes del sector.

A l'inici de la sessió, la presidenta del Parlament, Anna Erra, ha explicat que s'havia pactat un total de 15 minuts perquè intervinguessin els representants d'entitats dels agricultors --Plataforma Pagesa, Unió de Pagesos, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc)--, per la qual cosa cadascuna ha comptat amb uns 4 minuts.

En la seva intervenció en el ple, Puigcorbé ha demanat que es reestructuri l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè els agricultors tinguin representativitat, ja que consideren que no s'ha fet el necessari per gestionar la sequera.

També ha instat al fet que es canviï el nom de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que lidera David Mascort, perquè inclogui els termes 'agricultura' i 'ramaderia'.

"De moment tot són paraules, no fets. Estem a l'espera que el dijous s'aprovin les primeres mesures per continuar treballant; no acaba res, comença tot", ha conclòs.