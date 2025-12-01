Agro.- Planas confirma que Xina aplicarà els acords de regionalització per salvar les exportacions de porcí

Diego Radamés - Europa Press
MADRID 1 des. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha confirmat que Xina aplicarà els acords de regionalització, signats fa escassament tres setmanes, per implementar restriccions a la província de Barcelona per mantenir obertes les exportacions des de la resta d'Espanya al país asiàtic en el curt termini davant dels casos confirmats de pesta porcina africana.
La mesura suposa que el 41,74% del total de les exportacions espanyoles de porcí fora de la Unió Europea, que ascendeixen a unes 550.000 tones d'aquest producte que arriben a Xina, "es troben fora de perill".
Així ho ha explicat el titular d'Agricultura després de mantenir una reunió amb l'Organització Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) i l'Associació Nacional de Productors de Porcí per analitzar la situació pel focus de pesta porcina africana detectat en animals silvestres a la província de Barcelona.
Planas ha recordat que en l'actualitat s'exporta a 104 països, dels quals 24 han acceptat una regionalització com la qual aplica Xina, però encara hi ha 20 que rebutgen aquesta mesura.
Respecte a aquesta qüestió, ha especificat que el Govern està treballant "amb cadascuna de les destinacions de l'exportació per deixar-los oberts" i que ha establert una comunicació "punt a punt" amb Interporc per transmetre la informació sobre els casos de pesta porcina.
De moment, no existeix una estimació de pèrdues econòmiques, però no es descarta recórrer a els mecanismes previstos per atorgar indemnitzacions als productors afectats una vegada s'erradiqui el focus.
En paral·lel, Planas ha apuntat al fet que existeixen "moltes possibilitats" que l'origen del focus estigui situat "en algun element d'alimentació humana que pugui procedir d'algun país on efectivament existia la pesta porcina i que ha acabat prop d'una via de comunicació". "Aquesta és una de les hipòtesis, sens dubte, més plausibles", ha especificat.
DOS FOCUS A BARCELONA
El ministre ha reiterat que no es produeix cap tipus de transmissió de la pesta porcina africana a l'alimentació humana i que el principal objectiu en aquest moment és mantenir delimitada la zona on s'han produït els fets per exitar la seva extensió a altres llocs.
Planas ha explicat que davant de la petició de la Generalitat de Catalunya, s'ha desplegat a un total de 117 militars pertanyents a diferents Unitat Militar d'Emergències (UME) que estan duent a terme tasques amb tres estacions de control, set equips de gestió de captures en condicions de bioseguretat, un equip de drons del batalló de transmissions i també personal i mitjans del batalló d'intervenció d'emergències.
Així mateix, ha assegurat que el nombre de casos confirmats són els dos que es van comunicar divendres passat, si bé tenen "diverses mostres que estan sent sotmeses a examen en el laboratori d'Algete" i no descarta la possibilitat que pogués haver-hi "algun element positiu" entre ells.
Per la seva banda, el president d'Interporc, Manuel García, ha volgut "transmetre tranquil·litat als consumidors" posat que es tracta d'un problema sanitari per als animals porcins i el sector "està col·laborant al 100% amb l'administració".
Sobre l'aplicació de la regionalització per part de Xina, el president de l'organització ha explicat que entén que les indústries de Barcelona estiguin "dolgudes", "però el sector no pot posar en perill la resta d'Espanya per canviar un protocol que ha costat moltíssims anys negociar". "Seria una irresponsabilitat", ha afegit.