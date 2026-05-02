Agro.- Pla de control del senglar a les Terres de l'Ebre (Tarragona) contra la tuberculosi animal

TARRAGONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha activat el Pla de Control Poblacional (PCP) de senglars a les Terres de l'Ebre (Tarragona) per minimitzar el risc de contagi de la tuberculosi animal, informa aquest dissabte en un comunicat.
La vigilància sanitària de la fauna és important perquè la transmissió i el contagi de malalties de la fauna salvatge als animals domèstics i a l'inrevés influeix per erradicar determinades patologies una vegada són en el medi natural.
Però la Generalitat considera baix el risc de tuberculosi Catalunya amb dades de 2025: cap comarca tenia una prevalença de ramats positius de més de l'1%.
156.000 HECTÀREES DE 25 MUNICIPIS
Aquest PCP és el quart del Departament i el segon per afrontar possibles brots de tuberculosis: afecta unes 156.000 hectàrees de 25 municipis a les comarques del Baix Ebre, la Terra Alta, el Montsià i la Ribera d'Ebre.
El pla durarà fins al final de la temporada de caça 2029-30, amb possibilitat de pròrroga, i es basa en criteris tècnics i d'anàlisi de risc, per actuar preventivament i amb un calendari coordinat que parteix d'una zonificació d'actuacions i d'objectius.
Les Terres de l'Ebre tenen molts barrancs, alguns amb fonts naturals d'aigua, fet que afavoreix la concentració d'animals salvatges, i el bestiar domèstic, boví o caprí extensiu també hi va perquè hi ha aigua i menjar: aquest ús compartit d'espais augmenta la probabilitat d'interacció, i això augmenta el risc de contagi.
Els titulars d'explotacions ramaderes en aquests espais hauran d'aplicar mesures de bioseguretat "consistents en l'existència d'abeuradors o menjadores selectius per al bestiar boví i per a les altres espècies ramaderes, en cas que ho determini l'autoritat" competent en sanitat animal.