Pescadors catalans donen "un vot de confiança" al Ministerio i desconvoquen la vaga després de l'acord

Diverses persones es concentren durant la protesta de la flota pesquera a 19 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ha confirmat que el sector donarà "un vot de confiança" al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación i desconvocarà la vaga per als propers dies, per la qual cosa els vaixells catalans sortiran aquest dimarts a pescar.

Ho ha explicat en declaracions a Europa Press després del pacte assolit aquest dilluns pel Govern i el sector pesquer, i que Abad ha indicat que "no és un mal acord, encara que tampoc és el que volíem, es podria haver aprofundit més".

Malgrat això, el president de l'entitat ha destacat que part de l'èxit de l'acord "depèn que es faci una interpretació del text adequada a la realitat", especialment en el sector de la pesca d'arrossegament, ha afegit Abad, que també ha confirmat que aquest dimarts reprendran l'activitat.

