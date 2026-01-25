La periodista Agnès Batlle reivindica en 'Arrels Rebels' el relleu generacional en el camp català

Dona veu a deu joves dedicats al sector primari de diferents sectors i comarques
La periodista Agnès Batlle ha publicat 'Arrels Rebels' (Ara Llibres), una obra que dona veu a deu joves catalans decidits a dedicar-se al sector primari malgrat les dificultats estructurals que porta dècades arrossegant, com l'excés de burocràcia, les regulacions europees o el relleu generacional.
En una entrevista amb Europa Press, Batlle explica que el projecte va sorgir en observar el contrast entre la seva trajectòria i la del seu fill: mentre ella va deixar el seu poble, Torroella de Fluvià (Girona), per anar a viure a Barcelona, el seu fill --que va créixer a Sant Boi de Llobregat-- va descobrir la seva vocació agrària durant la pandèmia.
"Pensàvem que durant l'adolescència se li aniria del cap, però cada vegada li agradava més", relata l'autora, el fill de la qual va ingressar en una escola agrària als 16 anys per seguir els passos del seu avi.
UN RELAT EN POSITIU ENFRONT DE L'ESTIGMA
Fruit de l'enyorança que li va despertar que el seu fill s'anés de casa a una edat tan primerenca, Batlle va decidir escriure el llibre amb testimonio similars i davant de la falta d'històries "en positiu" sobre adolescents que aposten pel camp.
A través de deu perfils de diferents sectors i comarques catalanes, retrata a una generació que qualifica de "valenta i proactiva" i que ha hagut de convèncer a les seves pròpies famílies perquè els permetin dedicar-se a un ofici tacat pel desconeixement urbà i la caricaturización, en les seves paraules.
L'autora denuncia la "incomprensió" i l'estigma que sofreixen aquests joves en l'entorn escolar: "Ràpidament són assenyalats, els diuen que fan olor de vaca o que fan pesta, i alguns arriben a amagar la seva vocació per evitar burles".
Aquesta pressió social es trasllada també a l'àmbit afectiu, on molts opten per parelles del mateix sector a causa de l'exigència d'una dedicació de "24 hores, set dies a la setmana".
"COMPETIR FENT PARANYS"
'Arrels Rebels' no només és un retrat humà, sinó també una denúncia política, social i econòmica que aborda qüestions com la concentració de terres en poques mans, descrivint fins i tot un episodi on títols nobiliarios posseeixen finques centenàries mentre el preu de la maquinària ofega a petits productors.
També es mostra una crítica cap a l'acord comercial entre la Unió Europea (UE) i el Mercosur, l'aprovació del qual ha estat recentment posposada després que el Parlamento Europeu hagi deixat en mans del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) la seva aplicació.
"Competir fent paranys no és competir", critica la periodista, al·legant que mentre als productors europeus se'ls exigeixen protocols estrictes, es permetria l'entrada de productes que no compleixen "ni una cinquena part" d'aquestes normatives.
Així mateix, les veus que apareixen en el llibre lamenten que el sindicalisme agrari a Catalunya sigui menys combatiu que el de veïns europeus com França hagut de, en la seva opinió, a la dependència de les subvencions governamentals.
DIÀLEG AMB EL GOVERN
El llibre culmina amb una reunió impulsada per la pròpia Batlle entre els deu joves protagonistes i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
En aquesta trobada, celebrada el passat 13 de maig de 2025, els joves van traslladar les seves reivindicacions, com la necessitat de flexibilitzar la burocràcia i agilitar la contractació de treballadors immigrants mitjançant cursos pràctics de benestar animal en lloc d'exigir titulacions complexes.
"Si es perd una família d'agricultors, es perd una tradició, una cultura i un llegat", adverteix Batlle, qui també reclama respecte als nous habitants rurals que es queixen del soroll dels tractors o del cant dels galls.
L'autora conclou amb una trucada a la responsabilitat col·lectiva: "És molt maco fer-se fotos en els camps de girasols, però aquí hi ha algú que els ha treballat. La gent no vol menjar enverinat, sinó de proximitat, però hi ha molts tentacles que dificulten que aquest menjar arribi als nostres plats", resol.