BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El període de caça de mitja veda comença aquest dijous a Catalunya després de la publicació de la resolució que regula aquesta activitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
El calendari, que varia segons l'espècie, autoritza l'activitat a les àrees de caça autoritzades de Lleida, la Cerdanya (Girona) i el Solsonès (Lleida) tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius entre el 20 d'agost i el 10 de setembre, ha informat aquest dimecres el Govern en un comunicat.
A les àrees de caça autoritzades de la resta de Catalunya, els dies permesos són 4: el 23 d'agost, el 30 d'agost, el 6 de setembre i el 13 de setembre.
Les espècies de les quals es permet l'aprofitament són la guatlla, la garsa, el colom roquer, la tòrtora eurasiàtica, l'estornell i el tudó.
Es tracta d'espècies nidificants que arriben a la màxima abundància durant el període de caça habilitat, per la qual cosa la seva caça només s'autoritza en un període molt concret de l'any.