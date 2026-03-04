PepsiCo i sindicats aconsegueixen un acord definitiu per l'ERO

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
PepsiCo i els sindicats UGT Fica, CCOO i USO han aconseguit un acord definitiu que "millora de manera notable" l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) plantejat per la companyia, informa UGT en un comunicat aquest dimecres.
La companyia va presentar al gener un ERO que afecta la totalitat de les delegacions de vendes a Espanya, que sumen 414 treballadors als centres de Bilbao, Sant Sebastià, Vitòria, Polinyà (Barcelona), la Zona Franca de Barcelona, València, Alacant, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Balears) i Màlaga.
UGT ha explicat que l'acord es traslladarà als treballadors en els pròxims dies, i que "ha estat fruit de la intensificació en l'intercanvi de propostes entre les parts".
"L'acord aconseguit incorpora avenços substancials en matèria de compensacions, voluntarietat, mesures d'acompanyament i garanties per a la plantilla, i se situa clarament per sobre dels paràmetres establerts en processos anteriors", ha afegit el sindicat.
Els tres sindicats han considerat que el resultat "és molt avantatjós per al conjunt de les persones afectades".