Parlon destaca el "desplegament de xoc" d'Agents Rurals per la pesta porcina africana

BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha destacat aquest diumenge el "desplegament de xoc" dels Agents Rurals en les tasques del Pla de contingència del Departament d'Agricultura contra la pesta porcina africana.
"Cal complir estrictament amb les restriccions d'accés a les zones del radi d'intervenció" contra el que ha qualificat d'alerta sanitària, ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
En un altre missatge, els Agents Rurals han concretat que fan "cerca i recollida de cadàvers de porc senglar seguint protocols estrictes".
Coordinen l'operativa amb més de 250 efectius de Mossos, Guàrdia Urbana de Barcelona, Secretariat dels Federacions d'Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF), Policia Local i Protecció Civil.
Aquest mateix diumenge, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha insistit en la prohibició d'anar a zones restringides del parc de Collserola (Barcelona), ha avisat que "aquells que posin en risc les actuacions de control cinegètic o la propagació tindran conseqüències" i ha recordat que cal trucar al 112 si algú troba animals morts.