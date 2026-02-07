Agro.- Ordeig: "Si volem un sector agroalimentari fort, fa falta que els nens ho coneguin"

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha fet balanç de la campanya 'Un llibre, una llavor' en un acte en la llibreria El Genet Blau amb alumnat de l'Escola Príncep de Viana, en el qual s'ha referit a la relació entre els nens i l'agricultura: "Si volem un sector agroalimentari fort, fa falta que els nens ho coneguin", ha defensat.
Durant l'acte els alumnes han participat en diverses activitats educatives que els han permès apropar-se al món agroalimentari mitjançant la lectura i el joc, ha informat el Departament d'Agricultura en un comunicat aquest dissabte.
Ordeig ha sostingut que apropar als nens al sector agroalimentari amb l'ajuda dels llibres és "una manera natural, positiva i transformadora de sembrar futur".
La campanya es va iniciar al gener de 2025 i ha comptat amb la col·laboració de la vice-presidenta segona del Gremi de Llibreters de Catalunya, Mertxe París, encarregada de seleccionar i presentar les recomanacions literàries mensuals.
Al llarg dels 12 mesos s'han abordat temes "cabdals" del sector agroalimentari com la pesca, el valor de l'aigua i les infraestructures de regadiu, la floració i el món vegetal, la gestió forestal, la importància de les abelles i la producció de mel, la producció d'aliments de proximitat i el paper de les dones al món rural.