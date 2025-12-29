Agro.- Ordeig promet "un treball continuat i més recursos" per controlar la fauna cinegètica

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha promès "un treball continuat i més recursos" per controlar la fauna cinegètica a Catalunya.
Ho ha dit aquest dilluns en una atenció als mitjans en resposta a la 'tractorada' organitzada per Unió de Pagesos per exigir un major control de la fauna salvatge que ha començat cap a les 9.30 hores des de Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera i Lleida amb una marxa lenta per "col·lapsar" la C-25.
La jornada té lloc en un context marcat per la crisi de la pesta porcina africana (PPA), amb 27 positius en senglars trobats en un radi de 6 quilòmetres a l'entorn de Collserola (Barcelona).
El conseller ha mostrat la seva màxima comprensió i empatia, en les seves paraules, cap al sector i ha assegurat que s'està produint un canvi en la gestió de la fauna cinegètica a Catalunya: "Hem pres ja moltes mesures per la PPA i els plans de control poblacional i intensificació de les captures", ha especificat.
Ha posat en valor que s'estan comptabilitzant cada setmana les captures de senglars, quelcom que no ocorria anteriorment, i ha reiterat el compromís del Govern amb "reduir un 50% la sobrepoblació" d'aquesta espècie.