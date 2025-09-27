Ordeig explora a Califòrnia estratègies de creixement de les agroalimentàries catalanes

Destaca que la modernització dels regadius és una "prioritat" del Govern
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha conegut de primera mà empreses agroalimentàries catalanes establertes a Califòrnia (Estats Units) per explorar les seves estratègies de creixement, que poden servir d'exemple a altres empreses catalanes.
Així, ha visitat Corto, Artesa Winery, i Marimar Estigues Vineyards and Winery, a més de l'empresa californiana I. & J. Gall Winery (la productora de vi més gran del món), informa el Departament en un comunicat aquest dissabte.
També ha visitat el Fresno Irrigation District, entitat que gestiona la distribució d'aigua per a l'agricultura a Califòrnia, i l'Almond Board of Califòrnia, que representa als productors i processadors d'ametlla i supervisa la promoció del mercat nacional i internacional.
COL·LABORACIÓ CATALUNYA-CALIFÒRNIA
Ordeig ha destacat que hi ha "bones propostes americanes que poden ser de gran utilitat per al camp català" i ha recordat que Catalunya i Califòrnia estan germanades des de 1986 i col·laboren en diferents sectors i projectes en el marc d'un memoràndum d'entesa signada en 2015.
També ha subratllat que "la modernització dels regadius és una prioritat del Govern" per a una gestió més eficient de l'aigua, reforçar la sostenibilitat i assegurar als agricultors que puguin competir en el context del canvi climàtic.
El director general de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Josep Usall, que acompanya al conseller en el viatge, ha explicat que el contacte directe amb empreses agroalimentàries "permet veure d'aprop quines han estat les estratègies que els han fet créixer i consolidar-se en mercats altament competitius".