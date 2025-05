Ordeig demana al comissari Kadis adaptar la política pesquera per a una pesca mediterrània viable

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha demanat al comissari europeu de Pesca i Oceans, Costas Kadis, que la CE "adapti" la Política pesquera comuna per garantir la viabilitat de la pesca en la Mediterrània.

S'ho ha demanat aquest dijous en una reunió a Barcelona durant la primera visita oficial de Kadis a Catalunya, informa el Departament en un comunicat.

Ordeig també va participar dimarts en una reunió en el Ministeri d'Agricultura, en què el ministre Luis Planas va demanar la revisió de la normativa de la pesca d'arrossegament i la reforma de la política pesquera comunitària.

Aquest dijous, el conseller ha dit al comissari que la Política pesquera comuna prioritza l'assoliment d'objectius ambientals en detriment de la sostenibilitat socioeconòmica del sector: ha posat com a exemple les reduccions de dies de pesca del 79% per a la flota d'arrossegament del Mediterrani Nord-occidental.

"Si volem que la pesca mediterrània sigui viable, necessitem revisar la Política pesquera comuna, per garantir l'equilibri" entre sostenibilitat ambiental, econòmica i social, reconèixer la realitat de la flota costanera mediterrània i adaptar la normativa a les seves característiques singulars, i assegurar la modernització i la descarbonització de la flota, entre altres aspectes.

Quant a la pesca d'arrossegament, veu imprescindible reconèixer els esforços del sector català, pujar l'assignació de dies de pesca per a 2025 i eliminar els límits de captures de gamba.

FONS

Ordeig també ha demanat canvis en el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (Fempa): augmentar la possibilitat de finançar les paralitzacions temporals de la flota pesquera canviant el Reglament, que ara limita al 15% la despesa destinada a subvencionar la paralització temporal, la paralització definitiva, la compra d'embarcacions joves i el canvi de motor, i a 365 dies el màxim en què es poden rebre subvencions.

Altres peticions sobre aquests fons són finançar el lucre cessant de la flota per les mesures de selectivitat, i mantenir (en el Marc estratègic comú 2028-34) el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, per garantir l'assoliment dels reptes de sostenibilitat ambiental, econòmica i social, i permetre la renovació i descarbonització de la flota com a element imprescindible per assegurar la competitivitat de les empreses europees i el relleu generacional.