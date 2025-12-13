Ordeig celebra mantenir els 143 dies de pesca però "queda molta feina per fer"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha valorat que el sector pesquer mantingui els 143 dies de pesca de l'any passat després del Consell de Ministres de Pesca de la UE, però ha advertit que "queda molta feina per fer".
Aquest dissabte ha dit en un comunicat que la proposta inicial (que plantejava una reducció dràstica fins a 9 dies de pesca) hagués estat devastadora per a la pesca mediterrània, i ha advertit: "Pescarem els mateixos dies que l'any passat, però la feina no ha acabat aquí".
UNA NORMATIVA MÉS COHERENT
Ha destacat que una clau del Consell és el compromís del comissari de promoure una reforma immediata del reglament de pesca, perquè obre la porta a corregir disfuncions, com la consideració de les 'espècies estrangulants': "No té sentit que la situació d'una sola espècie pugui impedir la pesca de més de 150 espècies".
A més, considera que "cal un marc normatiu més coherent i just, que tingui en compte els esforços que la flota pesquera ja ha fet" per avançar cap a la sostenibilitat.
També ha dit que la millora dels estocs "ha de permetre que, des d'ara, les negociacions es basin en informes científics més favorables" i es puguin recuperar dies de pesca en el futur.
GAMBA I ESCAMARLÀ
Ordeig ha avançat que la regulació de la gamba serà un dels objectius principals de les properes negociacions europees.
I celebra que s'hagi eliminat la penalització vinculada a l'escamarlà, que afectava la flota catalana malgrat que els informes científics no reflectien sobrepesca: "És una correcció necessària i una victòria per al sector català".
SOSTENIBILITAT I AJUDES FEMPA
Quant a la sostenibilitat, ha destacat que les mesures de selectivitat ja implantades aconsegueixin la mitjana d'assignació de 143 dies, i ha defensat mantenir les bonificacions internes per a les embarcacions que aposten per millores tècniques, com les portes voladores (el 32% de la flota catalana té aquest sistema, i Ordeig ha animat la resta del sector a avançar en aquesta línia).
La Generalitat ja ha obert les ajudes Fempa 2026-2027, amb una dotació global de 8,5 milions d'euros, per reforçar la sostenibilitat del sector pesquer i acuícola.
3,8 milions es destinen a fomentar la pesca sostenible, incloent específicament ajudes per a portes voladores i xarxes més selectives, a més d'actuacions davant del canvi climàtic; els altres 4,7 van al sector acuícola, per a un model més eficient i alineat amb reptes ambientals.
GRÀCIES A PLANAS I AL SECTOR
Després de l'acord a Brussel·les, el conseller ha agraït la feina de tots els qui han contribuït a la negociació, especialment del Ministeri d'Agricultura, dirigit per Luis Planas, per aconseguir un resultat "molt més favorable que la proposta inicial".
També ha agraït al sector pesquer el seu compromís amb la sostenibilitat; les dades aportades per Icatmar; la feina de la Direcció general de Política Marítima i Pesca Sostenible; la col·laboració de les autonomies, i la coordinació amb França i Itàlia.