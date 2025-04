Ordeig apunta a mesures "urgents" per afrontar les pèrdues agràries per la pedra

LLEIDA 20 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha apuntat a que la Generalitat pacti amb les organitzacions agràries un paquet de mesures "urgents" per afrontar les pèrdues en les més de 40.000 hectàrees de cultius afectades per la pedra d'aquest dissabte a quatre comarques de Lleida.

"El primer missatge és de suport, acompanyament i reconeixement de la feina feta", ha dit en declaracions a 3Cat recollides per Europa Press, després de visitar aquest diumenge els cultius afectats per la pedra i tot just abans de reunir-se amb el sector.

Ha demanat unitat per mobilitzar recursos i una resposta conjunta per possibilitar que els agricultors afectats puguin "mirar el futur amb esperança" i perquè l'any vinent puguin continuar la seva activitat.

A més, ha afirmat que el Govern doblarà les seves aportacions a Agroseguro, encara que serà "molt difícil" cobrir el 100% de les pèrdues.

D'altra banda, ha dit que cal una inversió en infraestructures i mesures estructurals perquè no es repeteixin aquestes pèrdues davant d'unes adversitats climàtiques "que seran més freqüents".

Ha afegit que, quan tinguin totes les dades i sàpiguen quanta gent queda descoberta per l'assegurança, faran una proposta consensuada amb el sector: "Cada agricultor que es queda pel camí és un fracàs de la societat. Aquest és el Govern que aposta pel sector agroalimentari".