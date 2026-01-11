Ordeig anuncia una propera reunió per a un "front comú" sobre el pacte UE-Mercosur

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciat una reunió extraordinària aquesta setmana vinent per a "un front comú" amb les organitzacions del sector, en què es decideixi com reaccionar a l'acord UE-Mercosur i com defensar davant del Govern espanyol i la UE el que es decideixi.
Ho ha declarat als periodistes aquest diumenge per la tarda al costat de la secretària general del Departament, Cristina Massot, a Bàscara (Girona), després de reunir-se amb representants del sector agrari i ramader durant els seus talls de carretera des de dijous.
Després de la reunió, ha demanat "sisplau" aixecar aquests talls de carreteres per treballar en aquest front comú, treballant pel futur del sector (els qui mantenen els talls ho abordaran en assemblees ara, després de la reunió amb Ordeig).