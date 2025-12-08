Ordeig afirma que l'auditoria a l'IRTA sobre la PPA la faran experts "independents"

Lorena Sopêna - Europa Press
Aquesta setmana es rebran les mostres del laboratori creuades amb les mostres trobades en els senglars
BARCELONA, 8 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Oscar Ordeig, ha explicat que està previst que avui es coneguin els membres de l'equip que ha de realitzar l'auditoria a l'Insitut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), que estarà format per experts en bioseguretat "independents" de Madrid, el País Basc i l'àmbit internacional.
Ho ha dit en declaracions aquest dilluns al programa 'La Hora de la 1' de TVE, on ha dit que serà el director de l'IRTA, Josep Usall, el que coordini aquest grup que ha de "marcar els passos" i les investigacions per definir què cal buscar.
A més, ha dit que aquesta setmana es rebran les mostres que estan en el laboratori creuades amb les mostres trobades en els senglars de la zona de Cerdanyola del Vallès (Barcelona): "Tindrem informació de si coincideix l'ADN o no coincideix, per tant, jo crec que en pocs dies tindrem informació molt important".
"Cada dia que passa anem avançant, tenint més informació i sobretot, el que repeteixo, prudència, deixem treballar als científics nosaltres ens guiarem sempre per criteris científics", ha insistit.
Així mateix, ha dit que no es descarten altres hipòtesis i ha enviat un missatge de confiança al sector agroalimentari i al sistema d'investigació que és "fonamental".
EXPORTACIONS
Preguntat per la situació de les exportacions ha traslladat un missatge de suport al sector i ha remarcat que a Catalunya "el primer sector econòmic és l'agroalimentari" pel que, diu, aquesta situació va a tenir un impacte, textualment.
Ha destacat que el 80% de les exportacions de porcí catalanes van a Àsia i que, dins del continent, el principal mercat és el xinès, on es poden exportar productes porcins que provinguin de fora de la província de Barcelona.
"Això genera un impacte important perquè tenim a Osona (Barcelona) una cabanya ramadera molt gran", ha lamentat.