Nora Real Food factura 10,3 milions el 2025 (+43%)

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
Nora Real Food, empresa 'food-tech' especialitzada en alimentació saludable a l'entorn laboral, va facturar 10,3 milions d'euros el 2025, un 43% més que en l'exercici precedent, quan va obtenir unes vendes per valor de 7,2 milions, informa en un comunicat aquest dijous.
La companyia vincula aquest creixement al model que aplica a 6 cantines físiques --entre elles les de companyies com Mango, Nestlé, Glovo i Novartis-- i que presta servei de cantina digital a més de 150 empreses, com Ferrer o Rakuten TV, i serveix diàriament més de 4.700 menús.
El CEO de Nora Real Food, Albert Solé, ha destacat que el 2025 es va consolidar l'aposta per les cantines físiques i híbrides, "que ja representen el 60% de la facturació", i es va ampliar la plantilla a més de 120 persones arran de l'obertura de noves cantines.
De cara al 2026, la companyia fixa com a objectiu per al 2026 assolir els 12 milions d'euros de facturació i l'expansió a Madrid.
Sobre aquesta operació, la cofundadora de Nora Real Food, Nora Vallcorba ha dit: "Encara no tenim una data tancada, però creiem que s'està acostant el moment".