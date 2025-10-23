Agro.- Negatiu el cas sospitós de DNC a Osona (Barcelona)

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El cas sospitós de dermatosis nuclear contagiosa (DNC) que s'estava analitzant a la comarca d'Osona (Barcelona) ha estat negatiu, informen fonts de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat aquest dijous.
Malgrat això, la Conselleria manté les restriccions en els 50 quilòmetres del radi del cas "per precaució davant de les últimes sospites i a l'espera de l'aprovació del pla de vacunació".
Actualment, hi ha 17 focus de la malaltia declarats a Catalunya, 16 en l'Alt Empordà i un en el Gironès (Girona), per la qual cosa hi ha dos radis d'afectació, a més d'un tercer pels casos detectats en el sud de França.
Fins a aquest dimecres, s'havien vacunat el 80% dels animals dins del primer radi i s'havien subministrat 110.000 vacunes.
Està previst que aquesta setmana arribin 140.000 vacunes, que se sumaran a les 110.000 que han arribat fins ara, i que en la primera setmana de novembre arribin altres 250.000.