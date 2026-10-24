Montserrat (PP) defensa una pesca amb "menys burocràcia" i menys restriccions

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general del PP europeu, Dolors Montserrat, ha defensat que el sector pesquer tingui "menys burocràcia" i que hi hagi menys restriccions per als pescadors, amb més dies d'activitat a l'any.
Des de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on ha visitat la Confraria de Pescadors, ha posat en valor la importància econòmica i social de la pesca i ha advocat per una política pesquera europea que "garanteixi la continuïtat" de l'activitat, ha informat el partit en un comunicat aquest dissabte.
Montserrat ha reclamat la reducció de la burocràcia perquè els pescadors no estiguin "atrapats en tràmits administratius" i ha dit que el seu partit proposa avançar cap a un calendari de pesca que permeti arribar als 100 dies anuals d'activitat.
Ha destacat que el PPE és la primera força política d'Europa i que tenen la "capacitat i influència necessàries" per defensar els interessos dels pescadors.
En aquest sentit, també ha posat el focus en les eleccions generals del proper 29 de novembre: "Tots aquells que vulguin protegir la pesca, defensar els llocs de treball i garantir el futur dels nostres pescadors tenen en el Partit Popular la millor opció per fer que la seva veu sigui escoltada a Espanya i Europa", ha dit.
GAMBA VERMELLA I LLUÇ
Una altra de les reivindicacions del PP se centra en la pesca de gamba vermella, una espècie que, ha defensat Montserrat, s'ha de continuar protegint però demana "trobar un equilibri entre la sostenibilitat i la viabilitat econòmica".
També s'ha referit a les restriccions a la pesca de lluç, i ha advocat per l'increment de les captures autoritzades d'aquesta varietat: "No és just que les restriccions sobre una espècie acabin impedint la pesca d'unes altres".
"Els nostres pescadors ens ofereixen un producte de proximitat, de gran qualitat i saludable. No podem abandonar un sector que genera ocupació, crea riquesa i forma part de la nostra identitat i de la nostra tradició", ha apuntat.