Més de 200 concentrats a Barcelona contra la matança de senglars per combatre la PPA

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -
Més de 200 persones recolzades per diverses entitats s'han concentrat aquest dissabte al matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra la matança de senglars dins de l'estratègia contra el brot de pesta porcina africana (PPA).
El manifest afirma que la PPA podria abordar-se "de manera ètica amb quarantenes" però que serveix d'excusa per als caçadors, i acusa la Generalitat de recolzar-los.
"Tot per no tancar l'aixeta a la ramaderia que, sembla que ho hagin oblidat, és literalment un criador de malalties i insalubritat", afegeix el text.
"ELLS PAGUEN ELS NOSTRES ERRORS"
Els activistes han corejat 'Més ajuda als 'santuaris', 'El bosc és casa seva' i 'Caçadors assassins', entre altres consignes.
Entre les pancartes es podia llegir 'Ells paguen pels nostres errors', 'Mereixen la seva pròpia vida', 'No és gestió, és extermini', 'Caçar és matar' i 'Caçadors, còmplices de la indústria'.