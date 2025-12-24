Lleida detecta 1 cas de grip aviària i el Govern assegura que es pot menjar carn i ous

Ordeig diu que no hi ha més explotacions en el radi d'1 kilòmetre de la granja afectada
LLEIDA, 24 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dimecres que s'activa el protocol sanitari en detectar a Lleida 1 cas de grip aviària, pendent de confirmació pel Ministeri d'Agricultura.
El secretari general de Salut del Govern, Esteve Fernández, ha assegurat en la mateixa roda de premsa que es pot menja carn d'aus de corral i ous, i que s'activa un protocol de seguiment per als treballadors de l'explotació afectada.
El comitè de crisi s'ha reunit aquest dimecres al matí amb tots els departaments implicats, i també amb el sector avícola català, per informar-los i coordinar com contenir el focus.
El Govern assegura que "no existeix cap altra explotació avícola dins del radi d'1 kilòmetre de la granja afectada" i que no hi ha hagut moviments d'animals des d'aquesta explotació.
SACRIFICI D'ANIMALS DE LA GRANJA
S'han activat els protocols previstos (inclòs el sacrifici sanitari dels animals de la granja afectada), i veterinaris de la Generalitat han anat aquest mateix dimecres a les explotacions que hi ha en els radis de 3 i 10 quilòmetres, per fer-hi analítiques i controls.
La Generalitat ha destacat que el 17 de novembre ja havia activat mesures addicionals de bioseguretat en les explotacions avícoles, "enfront de l'escenari d'alt risc epidemiològic comunicat pel Ministeri i les autoritats europees".
Aquestes mesures inclouen confinar aus, reforçar protocols d'accés i moviment, higiene personal, neteja i desinfecció, gestió d'animals, pinsos, aigua i llits, gestió de residus i cadàvers, vigilància sanitària, i formació i concienciació del personal.
La grip aviària és una malaltia infecciosa causada per virus gripals de tipus A que afecta principalment les aus: els casos de transmissió a persones "són molt excepcionals i només s'han detectat en situacions d'alt contacte directe amb aus infectades en l'àmbit laboral".
Per això el Govern demana a la ciutadania i als mitjans de comunicació no apropar-se a l'explotació afectada, i ha afegit que els protocols sanitaris estan "plenament activats" i que l'Hospital Arnau de Vilanova coordina el circuit assistencial.
INVESTIGUEN L'ORIGEN
Mentrestant s'investiga l'origen del focus, i el Govern puntualitza que les aus silvestres són "un dels principals vectors de transmissió de la grip aviària, especialment en un context de canvi climàtic", que està alterant els fluxos migratoris.
La Generalitat assegura estar coordinada i treballar amb el sector avícola, ja que la bioseguretat és "una prioritat clau per protegir tant la producció ramadera com la salut pública".