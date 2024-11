Les il·lustracions de Ferran Adrià protagonitzen el catàleg anual de Vila Viniteca

Les seves aquarel·les al·ludeixen al menjar i la beguda, els orígens de la cuina i els plats d'elBulli

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

Aquarel·les del cuiner Ferran Adrià protagonitzen el catàleg 2025 de la distribuïdora de vins Vila Viniteca, que cada any ha convidat a un artista al fet que una obra seva sigui la portada del volum.

Aquesta vegada, l'encàrrec és a un cuiner i les il·lustracions no es limiten a la portada, sinó que s'intercalen amb les referències de vins al llarg de tot el llibre, presentat aquest dimarts a Barcelona.

Ho ha presentat en l'espai ESklandestino junt amb una exposició efímera les obres originals, i a la qual han acudit grans noms de l'hostaleria de tota Catalunya.

CUINAR I PINTAR: PROCÉS CREATIU

Adrià ha explicat que "un pintor és un pintor. I un cuiner és un cuiner. Però el procés creatiu és similar".

Ha definit les seves il·lustracions com a "fruit d'una reflexió sobre la gastronomia; però des d'un enfocament lúdic, lliure i personal", ha explicat el cofundador del restaurant elBulli, que dedica l'última pàgina del catàleg a la memòria de l'altre confundador, Juli Soler.

La portada i l'interior inclou creacions seves que reflexionen sobre el menjar i la beguda, els orígens de la cuina i els plats d'elBulli.

Adrià sempre ha usat el dibuix per al seu procés creatiu, per organitzar i transmetre coneixements i per reflexionar sobre l'evolució de la restauració gastronòmica: durant la seva carrera ha omplert centenars de quaderns amb idees, conceptes, collages fotogràfics i esbossos de plats.

DES DE 1992

Il·lustracions seves s'han exhibit en el Drawing Center de Nova York, el Museum of Contemporary Art de Cleveland i el Museu Picasso de Barcelona, entre altres.

Des de 1992, el catàleg de Vila Viniteca reprodueix en la seva portada l'obra d'un convidat: Barceló, Antonio López, Milo Ragés, Plensa, Eduardo Rierol, Moebius, Lita Cabellut, Perico Pastor, Mariscal, Guinovart, Arranz-Bravo, Santi Moix, Frederic Amat, Francisco Ibáñez, Juan el Genovés i Perejaume, entre altres.